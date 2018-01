Lula recebe proposta para crescimento da construção civil O setor de construção civil se propõe a responder por 2,4% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anual entre 2007 e 2010. Dessa forma, o setor cumpriria, sozinho, metade da meta escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para atingir esse objetivo, o governo precisaria implementar um plano elaborado pela União Nacional das Construtoras (UNC), que reúne 34 entidades da cadeia da construção civil. A proposta prevê investimentos de R$ 206 bilhões nos próximos, dos quais R$ 160 bilhões viriam do setor privado e R$ 46 bilhões dos cofres públicos. A proposta foi entregue nesta quarta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou animado com a possibilidade de "destravar" o crescimento do País. Gripado, ele até se animou a discursar. Na avaliação do presidente, os desafios que se colocam no momento são: acelerar o crescimento sem colocar em risco a estabilidade fiscal e o controle da inflação e motivar os empresários a investir, ainda que por meio de "pactos" com o governo. "Nós temos uma situação em que vamos depender muito mais da nossa capacidade de gerar recursos internos, de motivar o crescimento da poupança interna, de motivar os empresários a construir com o governo parcerias - daí porque acho a idéia do pacto muito importante", disse. Ele acrescentou que o documento apresentado pela UNC permitirá que governo e empresários se cobrem mutuamente. O plano da UNC agradou a Lula também porque trouxe, como meta, o aumento do PIB per capita em 1,4% ao ano. Se esse objetivo for atingido, o Brasil ficará entre os 50 países de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais elevado, observou o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), Cláudio Conz, que falou pela entidade. Lula concordou, comentando que o crescimento econômico dará oportunidade de trabalho aos jovens da periferia. "Se não dermos oportunidade, o crime organizado dará", comentou. A UNC pediu a Lula que adote medidas adicionais para o setor, como permitir que o microcrédito seja utilizado para a compra de material de construção e garantir que sejam destinados R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a produção de novas moradias. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, respondeu que as propostas da entidade são muito parecidas com as que estão em estudos no governo. Inflação Lula afirmou que não quer repetir o primeiro mandato, que teve suas conquistas como a estabilidade econômica e a austeridade fiscal, mas não colocou o crescimento da economia no nível que seria necessário. Ele acrescentou que desde os anos 80 o Brasil vem crescendo pouco. Na avaliação de Lula, o País incorporou uma "cultura" que não é possível crescer sem um pouco de inflação. "Medir esse pouco de inflação é que é o desafio", afirmou "Para mim, 3,5%, 4,5% está ótimo. Mas se passar de 10%, é muito. Se permitirmos que a inflação volte a dois dígitos, a gente não sabe qual é o parâmetro que ela vai parar."