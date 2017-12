Lula receberá avaliação sobre Varig na próxima semana, diz Dilma A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou hoje, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que espera que na próxima semana o governo tenha concluído uma avaliação da situação da Varig para apresentá-la ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra afirmou também que não vê, no curto prazo, risco de paralisação dos vôos da Varig. Dilma Rousseff assegurou que passageiros não precisam se preocupar com riscos de eventuais prejuízos: "O consumidor sempre vai ser protegido." A uma pergunta sobre a possibilidade de a Varig receber ajuda financeira do Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a ministra respondeu: "Não tenho informação sobre isso." Segundo ela, Dilma respondeu que a questão da ajuda financeira está incluída na análise que será encaminhada ao presidente da República sobre a situação da empresa aérea. Sobre pressões do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União para que a Varig não seja autorizada a operar seus aviões enquanto não pagar as tarifas aeroportuárias, a ministra-chefe da Casa Civil afirmou que, se a empresa está sendo cobrada nesse sentido, é porque não pode descumprir a legislação.