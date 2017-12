Lula repete FHC sobre o papel do Estado na economia Quem vê semelhanças entre o que o presidente Luiz Inácio da Silva vem dizendo e o que dizia o seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, tem mais um motivo para confirmar sua impressão. Em entrevista gravada no Palácio da Alvorada para o programa Canal Livre, da Rede Bandeirantes, o atual ocupante do Palácio do Planalto afirmou, textualmente: "Dizer que (o País) não tem dinheiro, é apenas meia-verdade. A outra verdade é que nós temos de ir atrás do dinheiro. A outra verdade é que nós temos de procurar quem tem dinheiro para fazer aquilo que nós entendemos que precisa ser feito. Ou seja, o Estado não pode mais ser o indutor do crescimento, como foi na década de 70?. Segundo Lula, o Brasil acabou de fazer um aporte, no BNDES, que sai de 34 bilhões de capacidade de investimento em 2003, para quase 78 bilhões em 2004. ?Ou seja, praticamente mais do que dobra o dinheiro de financiamento do BNDES no Brasil. Por quê? Porque nós temos consciência de que o Estado jamais vai voltar a ser o Estado que era na década de 50, na década de 60?. Parceria com empresários O presidente explicou que este foi o objetivo de seu projeto enviado ao Congresso criando a Parceria Público-Privada (PPP). "(Nós queremos) que os empresários sejam parceiros na construção de obras de infra-estrutura tão necessárias ao Brasil. A questão das estradas, a questão das ferrovias, a questão da energia, a questão das telecomunicações... Esse é o filé que nós queremos apresentar?, disse. De acordo com Lula, o governo está otimista com empresários internos e externos. ?Acreditamos que vamos entrar numa fase em que vamos fazer a infra-estrutura que faltou ser feita no nosso País." Aumentar as reservas Citando o exemplo da China, cujas reservas chegam a 400 bilhões de dólares, o que deixa o país a salvo de crises externas, Lula afirmou que aumentar as reservas brasileiras é uma de suas principais preocupações. "Não com dinheiro disponível no FMI. Por quê que se foi atrás do FMI? Porque você não tinha a reserva necessária. Mas na hora que você começa a construir essa reserva, você pode, daqui a pouco tempo, ter uma economia mais sólida. Veja como está o risco Brasil hoje: 546 pontos. Era 2400 em outubro. Nós queremos construir a economia brasileira de forma sólida, e não para (apenas) um mandato."