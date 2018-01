Lula reúne-se novamente com ministros para discutir medidas Terminou no início da tarde a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros da área econômica para discutir medidas de crescimento da economia, realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. A reunião durou cerca de cinco horas e não houve entrevista ao final da reunião. Nos bastidores, trabalha-se para divulgar as medidas no dia 20, mas há dúvidas se elas estarão prontas até lá. Porém, fonte próxima às discussões afirma que não há data definida para anunciar o pacote, embora a ordem seja concluí-lo este ano. Conforme noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o presidente já começou a discutir com a equipe econômica as "maldades" que estarão no programa econômico dos próximos quatro anos. São as medidas para conter os gastos do governo - cuja discussão vinha sendo mantida em segundo plano, porque a prioridade eram as medidas de cortes nos impostos e os projetos de infra-estrutura. Na mesa, foram colocadas propostas para impedir que gastos com salários do funcionalismo público e com a área de saúde continuem crescendo no ritmo acelerado dos últimos anos. Também foram repassadas as "bondades", ou seja, os cortes nos impostos para estimular o investimento. Contra-mão Na contra-mão do objetivo de conter gastos públicos, o governo federal ampliou em R$ 2,77 bilhões os gastos com custeio e investimentos neste ano, de acordo com decreto do presidente Lula publicado na quarta no Diário Oficial da União. Os gastos, que eram de R$ 85,9 bilhões, passaram a R$ 88,7 bilhões. No mesmo decreto, Lula reduziu a meta para o superávit primário - economia do governo para pagamento de juros - do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) em 0,05 ponto porcentual . A meta cai de 2,40% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,35%. A redução da meta do superávit primário permitiu a ampliação dos gastos, segundo informa o novo relatório de avaliação das receitas e despesas encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. O relatório diz que a redução da meta só foi possível porque os Estados e municípios ampliaram o resultado primário para 1,1% do PIB. Como a meta do resultado das empresas estatais foi mantida em 0,8% do PIB, o superávit do governo federal (governo central mais estatais) ficará em 3,15% do PIB, como determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Somado ao resultado de 1,1% do PIB dos Estados e municípios, a meta de superávit primário para todo o setor público, de 4,25% do PIB neste ano, será cumprida. Houve também elevação da estimativa da receita administrada pela Secretaria da Receita Federal em R$ 867,2 milhões, decorrente de "falha nos cancelamentos de compensações de tributos realizados". A previsão da receita líquida do Tesouro para este ano aumentou R$ 1,13 bilhão e a das despesas obrigatórias (pessoal, Previdência, etc.) foi reduzida em R$ 611,9 milhões Distribuição de recursos O decreto estabelece que os Poderes Legislativo, Judiciário e o Ministério Público terão mais R$ 35 milhões para gastar este ano em custeio e investimento e o Executivo, mais R$ 2,74 bilhões. Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, é que definirão a distribuição dos recursos entre os vários ministérios, como ocorreu nos decretos anteriores. Ocorre que existem dois tipos diferentes de liberação: uma orçamentária e outra financeira. A orçamentária equivale à autorização para que a despesa seja realizada (ou empenhada, no jargão técnico). A financeira representa o repasse efetivo do dinheiro para pagamento.Só essa segunda liberação, quando o dinheiro sai do caixa do Tesouro Nacional, afeta o resultado primário. O Executivo tem autorizado mais recursos para ´empenho´ do que para ´pagamento´. Hoje, o governo dispõe de uma reserva de R$ 6,8 bilhões - dinheiro em caixa que ainda não foi distribuído aos ministérios para pagamentos. Essa gordura poderá ser gasta em dezembro ou ser mantida em caixa para o caso de as estatais federais não cumprirem a meta de superávit de 0,80% do PIB. Radiografia Em reportagem publicada na quarta pelo Estado, uma radiografia da execução do Orçamento mostrava que 102 programas do governo gastaram menos de 30% do previsto. No período de 12 meses terminado em outubro, as estatais acumulavam um superávit de apenas 0,53% do PIB. Em valores, são R$ 5,6 bilhões menos do que está previsto no decreto de ontem. Mesmo que essa diferença se reduza, os analistas prevêem que o superávit das estatais dificilmente vai superar os 0,70% do PIB. Nesse caso, o governo central terá de elevar o seu superávit primário para compensar a frustração das estatais. É para isso que serve a reserva financeira.