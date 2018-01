Lula sabe das bases do acordo com o Fundo, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou na noite desta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha conhecimento dos princípios básicos da proposta de um novo acordo com o FMI discutida hoje com a vice-diretora gerente do Fundo, Anne Krueger. Segundo Palocci, o presidente não tinha conhecimento sobre os detalhes da proposta porque eles foram acertados na reunião de hoje em Brasília. "Sobre as bases, eu conversei com ele ontem e, portanto, ele tinha conhecimento", afirmou.