Lula sanciona com veto a MP da Cofins O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com um veto, o projeto de lei de conversão da medida provisória que acaba com a cumulatividade da Cofins e aumenta a alíquota da contribuição de 3% para 7%. O ato foi publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União, com data de ontem, terça-feira. O artigo vetado foi o de número 46, que determinava que "a variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método de equivalência patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL relativos ao balanço levantado de 31 de dezembro de cada ano-calendário". Ao justificar o veto, o Ministério da Fazenda disse que a falta de disposição expressa para a entrada em vigor desse dispositivo "certamente provocará diversas demandas judiciais patrocinadas pelos contribuintes, para que seus efeitos alcancem o ano-calendário 2003, quando se registrou variação cambial negativa de, aproximadamente, quinze por cento, o que representaria despesa dedutível para as pessoas jurídicas com controladas ou coligadas no exterior, provocando, assim, perda de arrecadação para o ano de 2004, de significativa monta, comprometendo o equilíbrio fiscal".