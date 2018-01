Lula sanciona correção na tabela do IR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com dois vetos a lei que corrige em 8% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Foram vetados os artigos 5º e 6º, que tratavam da reabertura do refinanciamento de dívidas federais de empresas. A reabertura do prazo do Refis foi incluída do texto no Congresso Nacional. Ao justificar os vetos, o governo afirma, entre outros argumentos, que reabrir o refinanciamento das dívidas "de modo diverso do estabelecido originalmente na legislação", "equivale a conceder crédito a quem revela, antecipadamente, condições de insolvência". Na última terça-feira, o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse que o governo estuda editar uma nova medida provisória para o de parcelamento de débitos tributários com a Previdência Social.