Lula se diz preocupado com o desemprego entre os jovens O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na noite desta quinta-feira, ao inaugurar um conjunto habitacional em Manaus, anda "muito preocupado" com a juventude, que tem "pouca perspectiva de emprego" e termina o segundo grau sem poder pagar uma universidade. Ele anunciou que na próxima semana estará encaminhando ao Congresso o projeto Universidade para Todos, em que universidades privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos podem transformar a isenção de alguns impostos em vagas nas universidades. "Em um ano e meio queremos aumentar em 100 mil as vagas nas universidades brasileiras, o que não é pouca coisa", disse. O presidente também defendeu a necessidade de o Brasil deixar de ser um exportador de produtos primários e lutar para se transformar em exportador de conhecimentos. "Não queremos ser exportadores de produtos in natura, queremos ser exportadores de conhecimento", disse. Ao visitar a casa do portador de hanseníase Jacinto Nunes da Silva, uma das 66 famílias moradoras do conjunto habitacional financiado pelo governo do Estado, Lula prometeu acabar com a hanseníase até 2005. Ele disse que o País tem 213 municípios com situação "preocupante" e que ainda surgem novos casos da doença.