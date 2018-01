Lula se orgulha de quitação da dívida com FMI Após visitar obras de duplicação da BR-101, em São José de Mipibu, a 30 Km de Natal, o presidente Luiz Inácio lula da Silva, disse que está muito orgulhoso pela quitação da dívida do País com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O assunto será tema de pronunciamento, que o presidente Lula faz hoje à noite em rede nacional de rádio e tevê. "Estamos muito orgulhosos porque preparamos as condições para isso", afirmou Lula, ressaltando que um trabalho sério foi feito ao longo de três anos que teve como resultado recordes de exportação, superávit em conta corrente e saldo positivo da balança comercial. "Temos US$ 55 bilhões de reservas e podemos dizer ao FMI: não precisamos de dinheiro, somos donos de nosso próprio nariz". Lula disse ainda que "finalmente o Brasil consolidou suas reservas, o que poderá fazer com que a economia seja tocada sem ingerência". O presidente Lula seguiu para João Pessoa, onde visita no Distrito de Mata Redonda outro trecho da obra de duplicação da BR-101 Nordeste. Ainda hoje, Lula visita o município de Goiânia em Pernambuco, também para acompanhar o andamento das obras da rodovia federal. Em Natal, Lula ficou pouco mais de uma hora e meia. O presidente está sendo acompanhado pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento.