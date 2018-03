Lula: ser a 5ª economia do mundo é desafio para o País O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ser a quinta economia do planeta é um "desafio" para o Brasil. No programa semanal de rádio "Café com o Presidente" que foi ao ar hoje, Lula referiu-se a um estudo do Banco Mundial (Bird) segundo o qual, se o País continuar a crescer, pode em 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio, ser a quinta nação mais rica do mundo. "É um desafio que está colocado para nós. Então, nós precisamos fazer as coisas corretas. Nós não temos de fazer nenhuma invenção e nenhuma mágica", afirmou. De acordo com o presidente, é preciso mais crédito e fazer desoneração de impostos para incentivar o consumidor brasileiro a comprar o que ele ainda não tem.