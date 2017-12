Lula será recebido no Peru por uma claque internacional O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido por uma claque internacional, na cidade peruana de Puerto Maldonado, para a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Rodovia Interoceânica, que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. Só do Brasil, o governador do Acre, Jorge Viana e o senador Sibá Machado (PT-AC) enviaram cinco ônibus com acreanos, para prestigiarem o evento. A viagem levou 11 horas. Por causa do grande número de populares, Lula e o presidente peruano, Alejandro Toledo, que também está com sua popularidade abalada, e mais o presidente da Bolívia, Eduardo Rodríguez, tiveram a programação do evento alterada. Os três vão passar pela Praça das Armas, onde haverá uma grande concentração de pessoas para aplaudi-los.