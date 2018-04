Lula: ´só bomba atômica de pessimismo´ impede crescimento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 20, que "só uma bomba atômica de pessimismo" impediria o Brasil de entrar no grupo de países desenvolvidos. A declaração foi feita na inauguração de uma fábrica de veículos da Hyundai, em Anápolis, cidade goiana situada a 150 quilômetros de Brasília. Na ocasião, Lula afirmou que o ajuste fiscal feito pelo seu governo, em 2003, garantiu a solidez e a estabilidade da economia. "Às vezes, tinha-se a impressão de que o Brasil não ia dar certo, tamanha a desilusão (que havia). O que acabou acontecendo, de fato e de direito, é que o País precisava de um pouco de seriedade, precisava de alguém que não pensasse apenas num mandato de quatro anos, mas nas gerações", afirmou, fazendo a ressalva de que não estava se referindo apenas ao presidente da República. Depois, Lula falou da importância de se investir em educação e na capacitação de mão-de-obra. Disse que os jovens que cometem crimes, hoje, nas grandes cidades, são "filhos das desventuras econômicas" das últimas três décadas. O presidente citou como uma das medidas de seu governo em favor da juventude o Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação (Prouni), que distribui bolsas de estudo para alunos carentes. Segundo Lula, uma pesquisa feita pelo MEC mostrou que, em 14 cursos de Engenharia, Medicina e Psicologia no País, os alunos com desempenho mais positivo foram justamente os que haviam recebido bolsa de estudos. "A inteligência está ligada à oportunidade", concluiu o presidente. A Assessoria de Imprensa da Presidência da República havia reservado um espaço com microfone para uma entrevista de Lula, mas ele deixou a fábrica de veículos sem falar com jornalistas e retornou a Brasília.