Lula tem agenda cheia no Fórum Econômico O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta manhã em Zurique, na Suíça, e seguiu de helicóptero para Davos, onde participará, pela segunda vez, de uma reunião do Fórum Econômico Mundial. A primeira foi em 2003, logo depois de assumir a Presidência da República. Lula participará de duas sessões, uma para discutir o financiamento do combate internacional à pobreza, outra para um pronunciamento especial. A segunda sessão foi programada especialmente para ele. O presidente Lula aproveitará a viagem para contatos bilaterais, hoje, e para um encontro com investidores, amanhã. Hoje, ele deve almoçar com o novo presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, e com o comissário europeu para o Comércio, Peter Mandelson. Além disso, terá encontros bilaterais com o primeiro-ministro alemão, Gerhard Schröder, e com o ministro da Economia da França, Hervé Gaymard. Lula deverá embarcar de volta ao Brasil amanhã, depois de um almoço com investidores internacionais. Atrair capitais para as Parcerias Público-Privadas (PPPs) é um dos objetivos da viagem presidencial.