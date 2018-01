Lula tem plena confiança em Meirelles, afirma Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, afirmou na noite desta sexta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez, durante a reunião ministerial, uma referência clara em relação à confiança no trabalho do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e em toda a diretoria do BC. Palocci disse que seria desnecessário reforçar o seu permanente apoio à "conduta competente" não só de Meirelles mas de todo o corpo funcional do BC. Segundo o ministro, o BC tem tido responsabilidade na fiscalização do sistema financeiro e da condução da política monetária. De acordo com Palocci, isso foi ressaltado durante a reunião ministerial e todos compreenderam os ganhos obtidos com o trabalho "persistente e obstinado" da diretoria do BC. Ele voltou a dizer que o crescimento econômico de um País não depende exclusivamente de política de juros. "Nem só de política monetária vive um país", afirmou. Segundo ele, é importante afirmar que as condições para o crescimento e a retirada dessas condições não se dá apenas por consequência da política monetária. "Defender isso seria não reconhecer a complexidade do País", afirmou.