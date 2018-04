Lula tem primeiro tête-à-tête com Kirchner em 15 meses O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta segunda-feira de madrugada em Buneos Aires. Lula chegou à área militar do aeroporto metropolitano Jorege Newbery de Buenos Aires - mais conhecido como "Aeroparque" - às 12h09, proveniente de Santiago do Chile, onde participou do Fórum Econômico Mundial. O presidente, ao desembarcar, preferiu não fazer declarações. Acompanhado da primeira-dama Marisa, o presidente passou a noite no Palácio Pereda, o histórico palacete portenho sede da Embaixada do Brasil. Lula se reunirá com o presidente Néstor Kirchner às 11 horas na residência oficial de Olivos. Ele estará acompanhado somente pelo chanceler Celso Amorim e o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. Este será o primeiro tête-a-tête entre os dois presidentes desde janeiro de 2006. Além disso, será a primeira visita de Lula à Buenos Aires desde outubro de 2003. O encontro também tem a novidade de ser a primeira reunião bilateral sem graves conflitos comerciais entre o Brasil e a Argentina. O próprio presidente Lula declarou antes de chegar à Buenos Aires que a relação entre os dois países atualmente é "excelente" e que "nunca antes esteve tão bem". A visita de Lula é de "trabalho", com agenda aberta. No entanto, segundo fontes diplomáticas, existem diversos assuntos que estão no "top five" da mesa de discussões. Entre eles estão a necessidade de mais definições para o polêmico Banco del Sur, os biocombustíveis, a crise energética, as relações internas do Mercosul, a União de Nações Sul-americanas (nova denominação da Comunidade Sul-americana de Nações) e as eleições presidenciais argentinas de outubro. Após a reunião, Lula e Kirchner almoçarão acompanhados de um pequeno grupo de assessores. O governo argentino não permitiu o acesso da imprensa à residência de Olivos, com exceção de fotógrafos e cameraman. Kirchner jamais concedeu coletivas de imprensa. Além disso, em 2004 seus porta-vozes indicaram - sem mais explicações - que "jamais" conversaria com os jornalistas brasileiros. Portanto, o encontro Lula-Kirchner não contará com uma coletiva de imprensa que explique os resultados do encontro presidencial. No entanto, existe a expectativa de que o presidente Lula faça declarações pouco antes de embarcar para a viagem de retorno. A previsão - se não ocorrerem atrasos no almoço em Olivos - é que o avião presidencial parta de Buenos Aires às 15h30.