Lula tenta aumentar influência brasileira no Chile e Argentina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quarta-feira ao Chile e parte para a Argentina, na quinta-feira, com objetivo de aumentar a influência e peso brasileiros nestes dois parceiros do Brasil no Mercosul ampliado. Lula permanecerá menos de 24 horas na capital chilena, Santiago, e menos tempo ainda na capital argentina, Buenos Aires, de onde retorna sexta-feira para o Brasil. Em Santiago, Lula assinará cinco acordos - o mais esperado na área de biocombustíveis - e uma declaração conjunta com a presidente Michelle Bachelet. Na capital argentina, nada de assinaturas de documentos, segundo diplomatas dos dois países, reforçando a tese, como afirmou o analista argentino Rosendo Fraga, de que com esta viagem, Lula pretende ?conter a influência regional do presidente venezuelano Hugo Chávez e sem ter que confrontar com ele?. Para Fraga, talvez o presidente brasileiro esteja tentando ?reativar? a aliança que ficou conhecida como ?ABC? (Argentina, Brasil e Chile, quando os três aceleraram a integração no século XIX). A viagem de Lula ocorre poucos dias depois da reunião da Cúpula Sul-Americana de Energia na Venezuela e ainda após dois encontros sucessivos de Lula com o colega dos Estados Unidos, George W. Bush, e a viagem paralela de Chávez pelos países por onde o líder americano não passou, entre eles, a Argentina. Integração Na opinião de interlocutores do governo brasileiro, Lula desembarca no Chile e na Argentina com uma ?agenda positiva?, que pode ?facilitar e acelerar a integração?. É um raro momento em que a Argentina não está criticando o Brasil pela ?invasão? de produtos brasileiros, por exemplo. ?Com esta viagem, o presidente confirma a prioridade do Brasil pelo Mercosul e manda um recado, principalmente, aos Estados Unidos sobre a importância desta integração?, interpreta Bacman.Ao mesmo tempo, destaca Bacman, Chile e Argentina estão voltados para questões internas. A Argentina vive dias de campanha pré-eleitoral, para o pleito presidencial de outubro. No Chile, a presidente Bachelet vive um dos momentos mais difíceis desde sua posse, há pouco mais de um ano. Popularidade em queda, problemas num sistema de transporte de Santiago e ainda os reflexos de um terremoto que deixou mortos e feridos, numa região afastada do país. No governo chileno, a presença do presidente Lula é vista com simpatia e pode chegar a ?aliviar?, mesmo que por poucas horas, como disse um assessor oficial, esta ?onda de críticas? à Bachelet. Em Santiago, além de acordo de cooperação na área de biocombustíveis - os chilenos estão decididos a aprender com o Brasil e investir neste setor -, Lula e Bachelet assinarão acordos na área de turismo e de ciência e tecnologia. Os dois presidentes vão se reunir com empresários brasileiros e chilenos e discursar no Fórum Econômico Mundial sobre América Latina. O presidente Lula estará acompanhado por cinco ministros, entre eles, Celso Amorim, das Relações Exteriores, e Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Energia e Banco do Sul Na Argentina, a visita é interpretada, principalmente, como ?gesto político? do presidente Lula. Mas a questão energética e o Banco do Sul devem estar na conversa com o presidente argentino Néstor Kirchner. ?Tudo que seja para intensificar a integração, mas sem perder de vista o que o Brasil espera do Banco do Sul, por exemplo?, disse um interlocutor brasileiro, de Brasília. A Argentina, como o Brasil, importa gás da Bolívia e, na semana passada, também foi afetada com a redução do envio do produto. Lula e Kirchner reúnem-se num momento em que assessores do presidente boliviano Evo Morales informam que ele deverá fazer ?fortes anúncios?, na área energética, no próximo dia primeiro de maio. E por isso mesmo, a previsão é de que a energia será tema do encontro.