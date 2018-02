Lula tentará mobilizar G-20 para cobrar conclusão de Doha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, que tentará mobilizar o G-20, grupo de países em desenvolvimento, para cobrar do mundo industrializado a conclusão da Rodada comercial de Doha. Em discurso de recepção ao primeiro-ministro português, José Sócrates, Lula informou que o G-20 vai se reunir no Rio nos dias 9 e 10 de setembro com intuito de evitar o fracasso definitivo da rodada. "É fundamental que cada um faça a sua parte", disse. "O Brasil faz a sua parte, mas os grandes países têm de fazer a sua", completou. Lula voltou a reclamar da falta de interesse dos países desenvolvidos em novas regras para o comércio mundial. "Há somente uma explicação para o impasse na rodada de Doha: a falta de vontade política", afirmou. "Acertar o fracasso significará grande prejuízo para o comércio dos nossos países."