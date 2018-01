Lula terá R$ 41 bilhões para pagar dívida em títulos, diz Tesouro O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá R$ 41 bilhões no caixa do Tesouro Nacional para pagar títulos públicos caso haja necessidade. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, Lula assumirá a administração da dívida em títulos com uma "situação bastante" confortável. Guardia garantiu a normalização da demanda por títulos do Tesouro como outro fator que assegurará tranquilidade para a nova equipe econômica primeiros meses do governo. "Temos todas as condições de retomar a estratégia de alongamento da dívida", afirmou. No primeiro trimestre do ano, os vencimentos de títulos do Tesouro somam R$ 45 bilhões (R$ 6,2 bilhões em janeiro , R$ 22,2 bilhões em fevereiro e R$ 16,4 bilhões em março). Além dos R$ 41 bilhões, o Tesouro deverá receber cerca de R$ 8 bilhões de receitas financeiras nos primeiros três meses do ano. "Também termos a geração do superávit primário das contas do governo", disse Guardia. No primeiro trimestre do ano passado, o superávit primário das contas do governo foi de R$ 10,5 bilhões. "Numa hipótese conservadora teremos mais R$ 16 bilhões, sendo R$ 8 bilhões de receitas financeiras e R$ 8 bilhões do superávit primário", afirmou. O secretário do Tesouro Nacional avaliou que a recente queda do dólar frente ao real reflete a confiança na condução da política econômica pelo novo governo e a boa perspectiva para o futuro da economia brasileira. "Sempre falamos que a taxa de câmbio no período recente não era consistente com os fundamentos da política econômica", afirmou. Segundo ele, a equipe do presidente eleito deu todas as manifestações corretas na direção da manutenção da disciplina fiscal e compromisso com o respeito aos contratos e à estabilidade da moeda. "Eram dúvidas que existiam no passado e que não existem mais. Essa situação está se refletindo no mercado e nos preços dos ativos", disse.