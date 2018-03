Lula traz "nova energia", diz ex-secretário do Tesouro dos EUA O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Nicholas F. Brady, atualmente presidente do conselho da Darby Overseas Investments, elogiou hoje a política econômica conduzida pelo governo brasileiro e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "trouxe uma nova energia". "Há cinqüenta anos o Brasil luta com a sua política econômica. O presidente Lula trouxe uma nova energia e visão para esta missão?, afirmou Brady, que participou do encontro de Lula com um grande grupo de executivos das maiores empresas do mundo, em Nova York. Para ele, o presidente brasileiro "conseguiu o equilíbrio adequado entre atrair os capitais mundiais necessários para o crescimento do país e adotar as providências essenciais para o desenvolvimento da sua infra-estrutura". Nicholas F. Brady acredita que as medidas tomadas irão melhorar "o padrão de vida da população". A Darby patrocina e administra fundos para investidores institucionais e pessoas físicas com elevado patrimônio que investem na América Latina.