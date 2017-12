Lula vai à assinatura de contrato para construção de plataforma O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Rio na próxima semana para a assinatura do contrato para a construção da plataforma P-52, entre a Petrobras e o consórcio formado pelo grupo Fels Setal e a Technip, vencedor da licitação para a realização da obra. A presença de Lula à cerimônia é uma clara demonstração do apoio do atual governo à indústria naval. O evento acontecerá no dia 19, na sede do estaleiro Verolme, em Angra dos Reis, mesmo local em que Lula gravou sua propaganda eleitoral no ano passado defendendo a indústria naval nacional. A P-52 é a primeira plataforma da Petrobras licitada no novo governo e que teve alterações no seu edital de licitação para incorporar as medidas da nova administração para priorizar o conteúdo nacional na obra. Conforme a Agência Estado havia antecipado, os investimentos nesta etapa da obra serão de US$ 774 milhões, mesmo valor da proposta apresentada na licitação da obra. A empresa ainda não divulgou oficialmente o acordo, mas fontes (da estatal e do Fels Setal) confirmaram que o valor foi mantido, apesar de o estaleiro ter concordado em reduzir a proposta original em US$ 6 milhões. Isso porque a Petrobras pediu alterações no projeto original licitado, que alterariam o valor final em aproximadamente US$ 6 milhões. "Na prática, a Petrobras conseguiu o desconto de US$ 6 milhões e elevou os gastos em mais US$ 6 milhões", explicou uma fonte. A P-52 será destinada ao campo de Roncador, na Bacia de Campos e vai produzir 180 mil barris por dia a partir de 2005 pelo cronograma original. Apesar disso, a P-52 terá seu casco construído na sede do estaleiro da Keppel Fels (controladora do Fels Setal), em Cingapura. A integração dos blocos ao casco será feita no estaleiro da Fels em Niterói. Pelo menos três mil empregos devem ser gerados no País com as obras dos módulos dos conveses da plataforma e com a integração dos módulos ao casco. Os outros módulos, de geração de energia e compressão de gás, serão feitos respectivamente pela Rolls Royce e pela Nuovo Pignone.