Lula vai definir sucessão no comando da Receita

Os dez superintendentes da Receita se instalaram ontem em uma sala próxima do gabinete de Lina e definiram o texto de um documento, que não foi divulgado, de apoio à secretária. Eles passaram o dia recolhendo dados dos resultados dos trabalhos de fiscalização do órgão este ano. Focaram, principalmente, a compensação de créditos de tributos. O levantamento será apresentado hoje a Mantega.

Foi justamente a aposição da Receita à compensação de R$ 4 bilhões de créditos tributários da Petrobras que pôs Lina em rota de colisão com o ministro, levando à sua suposta demissão. A decisão da oposição de convocar Lina para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, mesmo na condição de ex-secretária, e a demora de Mantega em oficializar a demissão deram munição para a corporação armar a defesa da dirigente do Fisco. ?No serviço público, demissão é só no Diário Oficial?, disse um dos superintendentes.

Os superintendentes tentam reverter a suposta demissão da secretária, confirmada apenas nos bastidores pelo Palácio do Planalto e por assessores da Fazenda. Se não conseguirem, exigem participação na escolha do sucessor. Eles querem evitar a escolha de alguém ligado ao grupo do ex-secretário Jorge Rachid. Pelo menos dois adjuntos de Rachid figuram na lista dos candidatos ao cargo: o atual presidente do Conselho de Contribuintes, Carlos Alberto Barreto, e o diretor da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Paulo Ricardo Cardoso. Todos os superintendentes foram nomeados por Lina e a maioria é ligada ao movimento sindical.

Quase 96 horas depois do vazamento da suposta demissão, Mantega, mais uma vez, não quis comentar o assunto na entrevista coletiva sobre o relatório da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mantega não confirmou nem negou a demissão de Lina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.