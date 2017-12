Lula vai propor CPMF internacional para o combate à fome O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai propor a criação de uma "CPMF internacional" sobre operações financeiras para combater a fome no mundo. A proposta do "imposto do cheque" além-fronteiras será apresentada por Lula durante reunião com o presidente da França, Jacques Chirac, e com o secretário-geral da ONU, Koffi Annan, no próximo dia 30, em Genebra. "Há um conjunto de propostas na direção de um fundo internacional de combate à fome e nós estamos estudando de que maneira seria possível criar uma taxação, no âmbito das operações financeiras, que beneficiasse o combate à fome", afirmou Marco Aurélio Garcia, assessor de Relações Internacionais da Presidência. Garcia ressalvou, porém, que a tarefa não é fácil. "Se aqui no Brasil essa idéia deu o rolo que deu para ser aceita, imagine, então, no cenário internacional", argumentou.