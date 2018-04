Lula vai reunir ministros para discutir crise

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai reunir segunda-feira todos os 38 ministros do governo para discutir a crise financeira internacional. O encontro ocorrerá ao longo do dia na Residência Oficial da Granja do Torto, em Brasília, e servirá para unificar o entendimento dos ministérios em relação à crise. O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, informou que na parte da manhã, falarão o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. À tarde, o grupo ministerial vai trocar informações e apresentar sugestões.