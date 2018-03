Lula: Vale apresentará projetos de investimento

Em entrevista após visita às obras de concretagem do Eixo Norte da transposição, Lula disse que o governo "não está pensando" em uma eventual taxação das exportações do minério de ferro. E completou: "o que eu quero é que a Vale, que é uma empresa importante, não ache que é só do governo o interesse de fazer as coisas acontecerem. As grandes empresas também têm de fazer as coisas acontecerem e a Vale sabe a importância dela. Eu quero é gerar mais empregos".

Sobre sua a relação com a diretoria da Vale, o presidente voltou a dizer que não tem problemas com Agnelli. Ele acrescentou que no último encontro que teve com Roger Agnelli, há algumas semanas, avaliou projetos de investimentos da companhia. "Os projetos me satisfizeram. Me deixaram feliz", disse.