Lula vê comércio voltando 'com toda força' e 2010 'confortável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 20, que o governo trabalha com a hipótese de que o Brasil iniciará o ano de 2010 em uma situação "altamente confortável, produzindo bem e vendendo bem". Em seu programa semanal de rádio Café com o Presidente, ele avaliou que o país vive "um momento importante" na economia, mas que é preciso "cautela", uma vez que a crise financeira internacional ainda persiste nos Estados Unidos e na União Europeia.

"Tomamos todas as medidas que tínhamos que tomar para incentivar a economia, facilitar o crédito, incentivar o consumo. O que estamos notando são números expressivos na indústria automobilística, na venda de geladeiras, de máquinas de lavar roupa e de fogões", disse. Para Lula, o comércio brasileiro está "voltando com força".

O presidente lembrou que, nos últimos cinco meses, o Brasil apresentou crescimento na geração de postos de trabalho com carteira assinada. Para ele, o fato de o País já ter recuperado metade dos empregos que perdeu no auge da crise significa que, até o final deste ano, poderá recuperar "tudo o que perdeu". "Queremos que o Brasil volte ao ritmo de crescimento que tinha antes da crise para que, em pouco tempo, se transforme em uma das economias mais importantes do mundo", disse.

Como exemplo, Lula destacou que, enquanto a General Motors foi "vítima de uma crise profunda" nos Estados Unidos e chegou a receber US$ 30 bilhões do governo norte-americano para se reerguer, a GM no Brasil anunciou um investimento de R$ 2 bilhões até 2012. "Uma demonstração de que as indústrias voltaram a confiar no Brasil e estão percebendo a solidez da economia brasileira", afirmou. "Entramos em uma fase de crescimento, que tem de ser sustentável."