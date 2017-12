Lula veta reajuste dos aposentados O Diário Oficial publica na edição desta segunda-feira a sanção da lei de aumento do salário mínimo, de R$ 300 para R$ 350, a partir de 1º de abril. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, entretanto, o reajuste de 16,6% para os aposentados, que o Congresso embutiu na medida provisória que aumentava os valores. Como a MP foi modificada pelo Congresso, transformando-se em projeto de conversão, ela teve de ser sancionada pelo presidente em forma de projeto de lei. Se fosse mantido seu texto, bastaria sua sanção pelo Congresso. O reajuste dos aposentados, entretanto, ainda continua causando problemas ao governo. Há uma MP em tramitação na Câmara que aumenta as aposentadorias em 5%. Porém, os parlamentares querem ampliar esse porcentual para 16,6% - o mesmo aplicado ao salário mínimo. O esforço dos parlamentares da base do governo para evitar essa extensão retarda a aprovação da MP, que, por sua vez, tranca a pauta da Câmara. Depois da Câmara, a MP ainda seguirá para o Senado.