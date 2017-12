Lula volta a pedir investimento de japoneses no Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros que o acompanham na viagem ao Japão mantiveram na manhã desta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) um café da manhã com 17 executivos dos principais grupos empresariais japoneses. O objetivo do encontro é, como Lula já havia dito ontem no Parlamento, convencer os japoneses a fazer do Brasil novamente "destino preferencial" de seus investimentos. Participaram do encontro, entre outros, os presidentes da Mitsubishi, Yorihiko Kojima; da Honda, Takeo Fukui; do Conselho de Administração da Sony, Nobuyuki Idei; do Conselho de Administração da Toshiba, Taizo Nishimuro; além de representantes de grandes bancos japoneses como o Mizuho, o Tokyo Mitsubishi e o JPIC. Acompanham Lula os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Roberto Rodrigues (Agricultura), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Dilma Rousseff (Minas e Energia) e Walfrido Mares Guia (Turismo). Estão presentes ainda os governadores do Ceará, Lucio Alcântara, e do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que também integram a comitiva. As informações são da Radiobrás.