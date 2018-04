Lupi convida ex-governador de AL para secretaria O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, anunciou nesta quarta-feira, 25, que convidou para ocupar a secretaria-executiva de sua pasta o ex-governador de Alagoas Ronaldo Lessa. Para ocupar a secretaria de Políticas Públicas de Emprego do ministério, chamou o ex-prefeito do município de Vila Velha (ES) Sérgio Vidigal. Segundo Lupi, o nome para ocupar a secretaria de Fiscalização do Trabalho ainda está sendo discutido. A atual secretária Ruth Vilela já anunciou que deseja deixar o cargo. Para as demais secretarias, o ministro afirmou que estão confirmados os atuais secretários, Luiz Medeiros na Secretaria de Relações do Trabalho e Paul Singer na Economia Solidária.