Lupi defende que recursos do FAT fiquem de fora da DRU O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, defendeu nesta quarta-feira, 18, que os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) fiquem de fora da Desvinculação de Receitas da União (DRU), engordando em R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões a quantidade de recursos a ser aplicada em programas de treinamento profissional. A DRU é o mecanismo pelo qual a União pode alocar livremente 20% de toda a arrecadação federal originalmente vinculada a programas (como é o caso dos recursos do FAT). Na prática, a DRU vem sendo utilizada nos últimos anos para engordar o superávit primário. "O dinheiro do FAT vai para a DRU e fica lá, não volta mais", disse Lupi aos deputados da Comissão de Trabalho da Câmara, com quem se reuniu durante a manhã desta quarta. "Me ajudem." A proposta de Lupi tromba de frente com o que se discute nos ministérios da Fazenda e do Planejamento. "A área econômica vai ser contra, eu sei", admitiu o ministro do Trabalho. A DRU deixa de vigorar este ano, mas é decisão do governo pedir ao Congresso que a prorrogue. Essa é a segunda proposta de Lupi que promete dar dor de cabeça à área econômica. Na terça, ele defendeu que seja elaborada proposta para reduzir a carga tributária federal sobre os setores mais intensivos no uso de mão de obra - o tipo de medida que encontra forte resistência no Ministério da Fazenda, principalmente na Receita Federal. Emenda 3 O ministro disse também que o senador Paulo Paim (PT-RS) está trabalhando em uma proposta alternativa à chamada Emenda 3 da Super-Receita. Essa emenda, que limitava a ação dos fiscais da Receita e do Trabalho na autuação de empresas prestadoras de serviços criadas para supostamente "disfarçar" o que na realidade é uma relação trabalhista, foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, foi anunciado que o governo enviaria um projeto alternativo para tratar da questão mas, conforme informou na terça a Agência Estado, o Executivo não vai mais enviar sua proposta. "Não tinha consenso", disse Lupi. No entanto, o Ministério do Trabalho segue discutindo a questão com os deputados e senadores. A prática de contratar funcionários como pessoa jurídica, explicou Lupi, poderá ser admitida em alguns casos. "É o caso de advogados, de técnicos altamente especializados e que ganham salários bem acima da média", exemplificou. "O que não pode é tirar o poder da fiscalização, porque aí é manter as bases do trabalho escravo", comentou. "Não pode remeter a fiscalização para a Justiça Trabalhista, isso é papel do Ministério do Trabalho."