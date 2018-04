Lupi: demissões em janeiro caíram ante dezembro O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou nesta tarde que o número de demissões em janeiro deve ter sido inferior às cerca de 650 mil dispensas realizadas em todo o País em dezembro, conforme dados do próprio ministério. Segundo ele, a compilação dos dados de cortes do mês passado ainda não foi concluída e deverá ser divulgada até o dia 20. "A economia está reagindo. O setor automobilístico vendeu mais carros em janeiro deste ano do que em janeiro de 2008, quando não havia crise nenhuma. É a resposta da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)", afirmou Lupi, que entregou nesta tarde a comenda da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, no grau Grã-Cruz, ao presidente de honra da Fifa, João Havelange, e ao ativista social, poeta, ator e escultor Abdias do Nascimento. Lupi também afirmou que na próxima quarta-feira deverá ser definida a taxa de juros para a linha de empréstimo de cerca de R$ 200 milhões com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para ajudar as agências de automóveis.