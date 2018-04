Lupi enviará ao Codefat proposta para financiar taxistas

"A ideia desta linha é aquecer a cadeia do setor automotivo, que passa por setores como siderurgia, mineração e autopeças", disse o ministro. A linha terá uso exclusivo para veículos novos e financiará até 90% do valor do veículo, com limite de R$ 60 mil.

O Ministério do Trabalho também encaminhará ao Codefat proposta de seguro-defesa para os pescadores da Bacia do Uruguai. Os trabalhadores daquela região foram impedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) de realizar pescas por tempo ainda indeterminado. De acordo com Lupi, serão atendidos 7.500 pescadores, que receberão um salário mínimo por tempo ainda a ser definido, para compensar a suspensão dos trabalhos.