Lupi: País pode abrir 700 mil vagas formais no semestre

O ministro criticou o que chamou de "pessimistas" que consideraram insatisfatórios os resultados do mercado de trabalho no primeiro semestre. "Infelizmente algumas pessoas no Brasil tem mania de grandeza, somos o único pais do G-20 (grupo das 20 maiores economias do mundo) que está apresentando resultado positivo na geração de vagas", disse, acrescentando que "é claro que estamos aquém de 2008, mas apesar da crise geramos 300 mil vagas".

Segundo Lupi, a esperada aceleração no aumento do emprego formal no segundo semestre vai refletir a reação da indústria e o início da recuperação do mercado internacional. "Vamos juntar a força do mercado interno com a melhoria do mercado externo", disse o ministro, que participa de evento na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).