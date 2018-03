Lupi: País terá criação de 2 mi de empregos em 2010 O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou hoje, em Belo Horizonte, que serão criados mais 2 milhões de empregos no Brasil em 2010. O ministro, que esteve reunido com cerca de 70 empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), lembrou que não acreditaram nele quando previa a criação de 1 milhão de empregos formais em 2009. "Da mesma forma, as pessoas podem achar que a previsão para 2010 é maluca", disse. "Mas, no fim do ano que vem, terão de reconhecer que estava certo", afirmou.