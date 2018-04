Lupi pede desculpas por erro em site do ministério

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou nesta quinta-feira, 16, que causou "constrangimento profundo" a ferramenta de consulta sobre o andamento dos pedidos de seguro-desemprego existente na página eletrônica do Ministério que, até quarta, solicitava que os trabalhadores digitassem palavras depreciativas como "vagabundo" para obterem a informação. "Publicamente, peço desculpas aos trabalhadores", afirmou Lupi, após o anúncio dos dados de junho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Lupi disse que determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar se houve "má fé ou simplesmente um erro" por parte da empresa Datamec/Unisys que presta serviços de informática para o ministério. Segundo ele, a empresa já havia sido notificada no dia 18 de junho, mas não corrigiu a ferramenta e, na quarta, enviou carta explicando o problema, e que não convenceu o ministério.

A má fé, de acordo com Lupi, é uma possibilidade já que a empresa terceirizada está cumprindo os dias finais de prestação do serviço que não foi renovado com ela. "Isso pode ter enfurecido alguém, mas será objeto da investigação da sindicância", comentou.

Na quarta-feira, houve mudanças no site e a ferramenta de busca agora pede a digitação de uma combinação aleatória de letras para concluir a consulta.