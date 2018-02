Lupi prevê criação de 150 mil vagas em novembro O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, previu hoje que serão criados no Brasil cerca de 150 mil novos empregos formais no mês de novembro. Esse resultado, se confirmado, é recorde para meses de novembro. O melhor resultado, até então, foi em novembro de 2007, quando foram criados 125 mil novos postos de trabalho. Para dezembro, Lupi acredita que as demissões devem superar as contratações em 200 mil. Esse resultado também seria o melhor para meses de dezembro. No ano passado, foram registradas 655 mil demissões em dezembro e, nos anos anteriores, esse volume de dispensas ficou na casa dos 300 mil.