Lupi prevê mais 700 mil vagas em 2009 e critica 'pessimistas'

O ministro do Trabalho, Carlos Lupi disse nesta segunda-feira, 20, que mantém a expectativa de geração de "700 mil novas vagas formais ou mais" no País no segundo semestre, mais que o dobro das 300 mil geradas no primeiro semestre, segundo o Caged. Lupi afirmou que serão 1 milhão de vagas formais geradas em 2009.

O ministro criticou o que chamou de "pessimistas" que consideraram insatisfatórios os resultados do mercado de trabalho no primeiro semestre. "Infelizmente algumas pessoas no Brasil tem mania de grandeza, somos o único pais do G-20 que está apresentando resultado positivo na geração de vagas", disse, acrescentando que "é claro que estamos aquém de 2008, mas apesar da crise geramos 300 mil vagas".

Segundo Lupi, a esperada aceleração no aumento do emprego formal no segundo semestre vai refletir a reação da indústria e o início da recuperação do mercado internacional. "Vamos juntar a força do mercado interno com a melhoria do mercado externo", disse o ministro, que participa de evento na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).