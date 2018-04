Lupi prevê que desemprego cairá mais no 2º semestre

Ele afirmou que "arrisca" fazer uma previsão de que a taxa de desemprego no final deste ano fique entre 7% e 7,5%, que era a taxa medida até setembro do ano passado quando se agravou a crise internacional. "E os pessimistas terão que se render à realidade do bons indicadores do País", comentou.

Além de fazer um balanço das contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) no primeiro semestre, o ministro também anunciou o resultado das contas do FGTS também no primeiro semestre. O ministro confirmou os dados divulgados na semana passada pela Caixa Econômica Federal que mostraram que o FGTS teve uma arrecadação líquida positiva de R$ 2,3 bilhões no primeiro semestre de 2009. O saldo é resultado de uma receita de R$ 27,1 bilhões e de saques de R$ 24,8 bilhões.