Lupi se diz favorável ao veto de Lula à Emenda 3 O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, disse nesta terça-feira, 10, ser favorável ao veto da chamada Emenda 3 da Super-Receita, que destitui o poder dos auditores fiscais de fiscalização e autuação às empresas, quando entendido que pessoas jurídicas, em vez de apenas prestar serviços, têm, na verdade, uma relação trabalhista. "O veto é uma decisão que o presidente tomou depois de uma profunda avaliação. Estamos orientando as bancadas a votarem a favor do veto", disse o ministro. O Congresso estava ameaçando derrubar o veto presidencial mas um acordo fechado entre o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, suspendeu a votação do veto até que o governo negocie uma alternativa com as centrais sindicais. Mantega tem uma reunião marcada para as 15 horas com sindicalistas para discutir o assunto. A idéia é elaborar uma nova proposta que possa ser encaminhada ao Congresso e substitua o projeto de lei enviado pelo governo para substituir a Emenda 3, mas que teve receptividade ruim no Congresso e por entidades de classe. FAT Lupi informou ainda que a avaliação de seus técnicos é contrária à utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o financiamento de dívidas agrícolas. "Levarei este parecer para dentro das relações de governo para os outros ministérios que terão que opinar sobre isso e vamos discutir com profundidade", afirmou o ministro ao chegar ao Hotel Blue Tree para a abertura da Marcha dos Prefeitos. Na segunda-feira, o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, disse que vai trabalhar politicamente para impedir que recursos do FAT sejam utilizados para garantir o refinanciamento da dívida agrícola. Também a CUT, em nota oficial, repudiou o uso do FAT. Diante da reação das centrais, uma fonte do governo informou que governo já teria decidido adiar a edição da medida provisória que iria permitir o uso de recursos do FAT para garantir o refinanciamento da dívida de produtores rurais com o setor privado. Na segunda, o ministro se reuniu com Lula para conversar sobre a proposta.