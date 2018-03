Lupi: uso do FGTS na Petrobras não está descartado O ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), afirmou hoje que não está descartada uma nova liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que os trabalhadores participem da capitalização da Petrobras. No caso, o uso seria liberado para aqueles que usaram, em 2000, parte do saldo das contas do FGTS para compra de ações da estatal. "O tema ainda está em discussão. Não tem nada descartado. O Congresso Nacional irá avaliar", disse após participar de convenção estadual do partido, em São Paulo.