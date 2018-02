Lupi volta a falar de criação de mais de 1 mi de vagas O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, informou hoje que divulgará na próxima segunda-feira, às 11 horas, o resultado de outubro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Após participar de solenidade de assinatura de ato para a liberação de R$ 2 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a área de infraestrutura de transportes, na Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Lupi reafirmou que no período acumulado de janeiro a outubro o Caged deverá registrar a criação de mais de um milhão de empregos.