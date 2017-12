Lurcro da Ambev cresce 354,7% no primeiro trimestre A AmBev registrou lucro líquido de R$ 655,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 354,7% em relação aos R$ 144,2 milhões de igual período de 2005. A receita liquida subiu 7,4%, para R$ 3,969 bilhões, e o lucro bruto cresceu 12,5%, para R$ 2,644 bilhões. A margem bruta passou de 63,6% para 66,6%. O resultado financeiro líquido negativo caiu 38,1%, para R$ 170 milhões. O Ebitda (quanto gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) aumentou 17,7%, para R$ 1,709 bilhão, e a margem Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) passou de 39,3% para 43,1%. O patrimônio líquido era de R$ 19,404 bilhões. As informações são consolidadas.