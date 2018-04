Luz volta em cidade do Sergipe após fracasso em ligar usina A Energipe, concessionária de distribuição de energia de Sergipe, normalizou hoje o fornecimento para a cidade de Lagarto. A iluminação da cidade foi interrompida na quarta-feira e ontem quando fracassou a tentativa de ligar a usina termoelétrica de Lagarto, pertencente à Brasileira Geradora de Energia (Gebra) - a primeira a ser acionada pelo Programa Energia Emergencial instituído pelo governo, depois do racionamento. Segundo a assessoria da Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido pela companhia sergipana depois que dois transformadores da subestação de Lagarto queimaram. A assessoria afirma que, devido à forma atípica pela qual a usina foi acionada, ocorreram alguns problemas no fornecimento da energia para a cidade sergipana. "A usina não está configurada para entrar isolada no sistema, despachando energia para as linhas da Energipe", afirma a assessoria. "Se a usina entrasse integrada ao sistema isso não ocorreria". Até a 1 hora de hoje foram despachados pela usina da Gebra 43 megawatts (MW) para a Energipe. A assessoria não soube adiantar qual será o valor pago pela energia utilizada. Os cálculos das despesas incluem a energia fornecida e o combustível queimado para a produção e serão apresentados à CBEE, que fará o pagamento, para depois ser ressarcida pela Energipe. A Gebra vai estudar a possibilidade de fazer uma nova configuração da usina termoelétrica de Lagarto de modo a ser utilizada fora do sistema integrado de energia, disse a assessoria da CBEE.