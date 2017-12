M. Lynch vê como positivo acordo entre Sendas e Pão de Açúcar A criação de uma joint venture entre o Pão de Açúcar e o Sendas, anunciada hoje, é uma decisão estrategicamente positiva para o Pão de Açúcar, e deverá elevar a barreira para qualquer outro participante desse mercado que tente ampliar a base no Brasil por meio de expansão e aquisição, informou o Merrill Lynch em comunicado assinado pelo analista Robert Ford. O grupo Sendas é a maior rede varejista do Rio de Janeiro, e a quinta maior do Brasil, com vendas brutas anuais de R$ 2 bilhões. O grupo opera 68 lojas no Rio, e domina o segundo maior mercado de varejo no Brasil, que representa cerca de 13% das vendas do setor. O Pão de Açúcar, segundo o Merrill, tem 38 lojas naquele Estado. As operações combinadas deverão gerar vendas brutas anualizadas de mais de R$ 3,5 bilhões, prevê o analista. "Nós acreditamos que a eliminação de funções administrativas e de suporte redundantes e as sinergias em áreas de distribuição, tecnologia e publicidade possam resultar em reduções significativas do coeficiente de despesas em 2004", afirmou. O acordo está sujeito a aprovação pelas autoridades antitruste brasileiras, e deverá ser fechado no primeiro trimestre do ano que vem.