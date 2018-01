M. Stanley eleva recomendação para o Brasil O banco de investimentos Morgan Stanley Dean Witter elevou a recomendação para os títulos da dívida do Brasil de underweight (peso abaixo da média) para marketweight (peso na média) e rebaixou a recomendação para a dívida do México de marketweight para underweight. O diretor de pesquisa e de estratégia de renda fixa para mercados emergentes do Morgan Stanley, Eric Fine, disse que vê um ano difícil à frente do Brasil e ainda está cético em relação à capacidade do governo de gerar surpresas positivas consistentes, necessárias para colocar o País de volta a um ciclo virtuoso. "No entanto, a nossa avaliação pessimista em relação às indicações de políticas ortodoxas não têm se confirmado", afirmou. Para financiar a elevação da recomendação do Brasil, Fine disse que o banco rebaixou a recomendação para a dívida do México, embora ainda agradem as perspectivas dos fundamentos da economia mexicana. Ainda vulnerável Apesar de ter elevado a recomendação para os títulos da dívida do Brasil de "underweight" (peso abaixo da média) para "marketweight" (peso na média), o estrategista-chefe de renda fixa para América Latina do banco de investimentos Morgan Stanley Dean Witter, Karim Abdel-Motaal, disse que os fundamentos da economia brasileira ainda não melhoraram. "O Brasil permanece tão vulnerável a um ciclo vicioso quanto antes da elevação da recomendação para a dívida do País", afirmou Abdel-Motaal. "Os fundamentos ainda continuam vulneráveis?, disse, mas os investidores se mostraram dispostos a aceitar os riscos. Adbel-Motaal observou que o banco faz recomendação para os próximos três meses, e que apenas na parte final deste trimestre é que haverá oportunidades de testes da capacidade do novo governo brasileiro, de entregar o que prometeu em termos de política econômica. "Então, estamos num período em que é difícil ver chances de testar o novo governo e, no momento, os investidores estão dispostos a carregar os títulos da dívida a ?spreads? (acréscimo de juros) de 1.500 pontos-base, e não de 2.500 pontos-base. Mas a nossa elevação da recomendação não sugere de forma alguma que os investidores devam comprar agressivamente os títulos da dívida brasileira", acrescentou. Para ele, os ativos brasileiros observaram uma alta agressiva com base em poucas mudanças nos fundamentos.