Má qualidade não impede crescimento de operadoras Apesar dos serviços prestados de maneira insatisfatória, segundo análise da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as redes de telefonia fixa no Brasil cresceram 59,6% nos últimos dois anos, com a instalação de 12,1 milhões de linhas. Na telefonia celular, a expansão chegou a 80%. O emprego seguiu a mesma trajetória de alta no setor. Após a privatização do Sistema Telebrás, em julho de 1998, os grupos privados nacionais e estrangeiros colocaram à disposição um número de linhas superior à metade dos telefones entregues pelas operadoras estatais em 25 anos de existência da Telebrás. Antes da venda das companhias estaduais, o País tinha 20,3 milhões de linhas. Em junho deste ano, existiam 32,4 milhões de linhas fixas instaladas. A expectativa é que mais 3 milhões de linhas devem ser entregues até o fim deste ano. Telefonia celular Já na telefonia celular, a expansão da oferta chegou a 80,2% entre junho de 1999 e junho de 2000. Foram vendidos 8,25 milhões de linhas pelas operadoras das bandas A e B. O balanço da Anatel traz um dado importante: o serviço pré-pago representa 50,32% do mercado, ou seja, ultrapassou no mês passado a quantidade de clientes que usam o sistema pós-pago.