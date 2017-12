Macarrão, pão e biscoitos devem ficar mais caros O aumento da Cofins de 3% para 7,6% sobre a cadeia produtiva do trigo, que entrará em votação nesta semana na Câmara dos Deputados, resultará em elevação de preços e queda do consumo de macarrão, biscoitos e pão. Os reajustes, da indústria para o atacado e varejo, devem ser de 5% para massas, de 2% para pão e de 1,3% para biscoitos. As entidades que compõem o Conselho do Trigo - Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abima), Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos (Anib), Associação Brasileira das Indústrias de Panificação e Confeitaria (Abip) e Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) - não sabem afirmar a extensão da queda no volume, alegando que dependerá do impacto da mudança na alíquota da Cofins. Elas garantem, no entanto, que com o aumento dos preços, o consumo automaticamente cai porque são alimentos básicos da população. "O trabalhador das regiões mais pobres não chega na padaria e pede X pãezinhos. Ele compra a quantidade que dá, dependendo do quanto tem no bolso", explicou o vice-presidente da Abitrigo, José Honório Tófoli. A expectativa das associações é de que elas sejam excluídas dessa mudança da Cofins, assim como outros setores produtivos. "Queremos que o governo se sensibilize com as categorias de alimentos que são essenciais ao consumo humano", disse a presidente da Abima, Eliane Kay. Para ela, essa medida vai "na contramão da diretriz do Governo Federal, de combate à fome e inclusão social". Empate - O setor como um todo faturou em 2002 R$ 36,2 bilhões. O desempenho da indústria panificadora neste ano deve ficar estável em relação a 2002 em termos de valor e volume: 4 milhões de toneladas que movimentam R$ 20 bilhões. Nos últimos cinco anos, o consumo per capita de pão se mantém na casa dos 27 kg, menos da metade da quantia recomendada pela Organização Mundial da Saúde (60 kg), de acordo com a Abip.