Macchi diz a Lula que Paraguai não se desviará do Mercosul e da democracia O presidente paraguaio, Luiz González Macchi, disse nesta quinta-feira, em entrevista coletiva após encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que os recentes acontecimentos no Paraguai não afastarão o País da democracia nem do Mercosul. "Podemos assegurar que o Paraguai vai continuar no Mercosul e que não há nenhuma possibilidade de que o Paraguai se desvie do caminho da democracia", afirmou. Macchi relatou que, no encontro com Lula, narrou-lhe os acontecimentos desta manhã no Paraguai, quando a Câmara dos Deputados aprovou a abertura de um processo de impeachment contra ele. O presidente paraguaio é acusado de possuir um carro de luxo roubado do Brasil e de fazer mau uso de recursos públicos. Macchi disse ter explicado a Lula que o julgamento do caso será feito pelo Senado. Para que Macchi seja cassado, é necessário que a acusação seja aprovada por dois terços dos senadores. "Cremos efetivamente que esse julgamento político não vai prosperar no Senado, mas, se prosperar, o presidente Macchi vai acabar na plenitude", afirmou Macchi. Segundo ele, na Câmara paraguaia, de 80 deputados, 50 dos que votaram pela abertura do processo de impeachment são ligados ao ex-general Lino Oviedo, que tenta voltar ao poder no país. Acrescentou que o Poder Executivo dá garantias de que os comícios da atual campanha eleitoral se realizem com segurança e ordem. O presidente paraguaio disse que, no encontro com Lula, foram constatados como pontos comuns a avaliação de que "não existe atividade terrorista" na tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) e a de que é necessário aprofundar o Mercosul. Os dois presidentes avaliaram, segundo Macchi, que é necessário considerar a região de Foz do Iguaçu (PR), dos lados brasileiro e paraguaio, como uma "região comercial única". Macchi relatou que convidou Lula a visitar o Paraguai em janeiro ou fevereiro de 2003.