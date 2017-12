Made in Cuba

A campanha foi feita pela agência americana Bromley, especializada em marketing para o público latino, em parceria com a produtora Shooter, que recentemente comprou uma produtora local. A agência escolheu pequenos empresários cubanos para estrelar o filme, como homens que consertam guarda-chuvas e carros antigos. O motivo é que mais da metade dos cubanos que recebem recursos de parentes residentes nos EUA usam o dinheiro para empreender.

Em entrevista ao site Ad Age, o diretor de contas da Bromley, Sue De Lopez, contou que a agência precisou ser “flexível” nas gravações. As produtoras locais não tinham equipe de seleção de figurino e revisão de scripts. Sem equipamento adequado, as cenas da câmera em movimento foram gravadas com o câmera fixada na garupa de uma moto. Além disso, a equipe sofreu com falta de internet e de eletricidade.