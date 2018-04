Madoff é transferido de NY para a prisão federal de Butner

O financista condenado Bernard Madoff foi transferido nesta segunda-feira, 13, para uma prisão federal norte-americana, informaram as emissoras de televisão Fox e CNBC. Madoff, com 71 anos de idade, foi sentenciado em 29 de junho a 150 anos de prisão, após ter confessado comandar durante décadas um esquema de pirâmide financeira que deu um calote de bilhões de dólares em milhares de investidores.

Segundo a Fox Business, Madoff foi transferido do Centro Correcional Metropolitano de Nova York para o Complexo Correcional Federal de Butner, na Carolina do Norte. O complexo penitenciário de Butner tem dois pavilhões de segurança média e um pavilhão de segurança baixa, além de um centro médico, de acordo com o website do Escritório Federal de Prisões (FBP, na sigla em inglês). Butner fica a cerca de 40 quilômetros ao norte de Raleigh.

A CNBC informou mais cedo a transferência mas não disse qual era a prisão para a qual o magnata condenado foi enviado.