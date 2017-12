Mãe de Henrique Meirelles morre em SP Faleceu, à 0h10 desta quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a mãe do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, Diva Silva de Campos Meirelles, que tinha 97 anos e vinha sofrendo problemas de saúde há dois anos. Segundo informou a assessoria do BC, o corpo dela está sendo velado no próprio hospital, onde permanecerá até as 16h30 de hoje, e será enterrado às 17 horas, no Cemitério do Morumbi, na capital paulista, onde Diva Meirelles residia.